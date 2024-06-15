Всему виной ревность? СМИ рассказали новые детали и назвали имя убийцы двух девушек в Виннице (фото и видео)

По данным СМИ, парень приехал в отпуск с фронта

Стали известны детали жуткой истории в Виннице — 23-летний парень застрелил свою 18-летнюю жену и ее 19-летнюю подругу, а потом лишил жизни себя. В местных СМИ назвали его имя и вероятный мотив убийств.

Журналисты сайта "20 хвилин" по соцсетям вычислили имя парня, они утверждают, что это Михаил Мазур. В социальной сети Threads в описании можно было узнать, что пара обручилась 11 сентября 2023 года, а поженилась 23 сентября. Ранее в сети распространилась информация, погибли две стримерши — Вера Пантера и ее подруга Наташа, которые вели стримы, где смеялись над русскими.

Как рассказали друзья Натальи (жены Михаила), она родилась в селе Кукулы Винницкой области. Окончив школу девушка переехала в Тульчин, где нашла работу. О Михаиле известно, что он был родом из Песчанки в Винницкой области. Как утверждает издание, он два года воевал на фронте. По словам товарища пары, со слов Натальи Михаил добивался ее два года.

Наталья

"Она не хотела быть с ним, но все же доверилась ему, и уже во время войны они поженились … Он ее очень ревновал, и из-за того, что он потерял побратимов, он очень мог быстро разозлиться. Воспринимал близко к сердцу все, что о нем плохо говорили", — рассказал он.

В квартиру, где произошло убийство, Наталья переехала три месяца назад. Михаила, по словам соседей, раньше там не видели. Соседка рассказала, что она жила там с подругой.

Подругу Натальи звали Вера. Ей было 19 лет, она родилась в Днепре, из многодетной семьи. В Винницу переехала к подруге. Обе девушки были блогерами, вели стримы в TikTok. Последнее видео Вера опубликовала всего за сутки до гибели.

Вера

По словам знакомых, Михаил приехал в отпуск и пришел к девушкам, вероятно, для того, чтобы отговорить жену от развода. Наталья якобы собиралась разойтись с мужем.

"Она хотела расстаться с ним. А он говорил, что не хочет ни с кем ее делить", – рассказала подруга Мария.

О той роковой ночи рассказала соседка. По словам женщины, около трех ночи она услышала два хлопка у соседей, вскоре прозвучал третий. Прислушавшись, она различила голоса, но вскоре стало тихо и женщина решила, что все успокоилось. Около 5 часов утра к ней постучали участковый и два парамедика.

Как пишет "20 хвилин", по словам знакомых, Наталья изменила Михаилу, однако несмотря на это он не хотел развода. По данным журналистов, на войне мужчина получил контузию, что могло негативно отразиться на его психическом состоянии. Друзья погибших считают, что вероятнее всего, пистолет парень привез с фронта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Киеве правоохранители задержали мужчину за убийство собственного брата. Следователи сообщили ему о подозрении.