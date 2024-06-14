Адская месть: на Киевщине мать подожгла собственного сына (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1097
У пострадавшего уцелела только треть тела
В Белой Церкви женщина пыталась лишить жизни собственного сына. Правоохранители задержали злоумышленницу.
Об этом сообщает полиция Киевской области. Мать облила сына легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.
Таким образом, она решила отомстить потерпевшему за склонность к алкоголю. В результате которой 37-летний мужчина получил ожоги всего тела.
"Правоохранители установили, что мать пришла в комнату, где отдыхал ее сын, облила его легковоспламеняющейся смесью и бросила горящую спичку. Одежда мужчины начала гореть, он проснулся от боли и упала на пол", — говорится в сообщении.
Мужчина звал на помощь. На крики пришла соседка потерпевшего и бросилась тушить его. Впоследствии врачи диагностировали у него 68% ожогов всего тела разной степени.
"Следователи процессуального руководства Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении за покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ)", — отмечают в полиции.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина напал с ножом на продавца цветов. В ходе конфликта злоумышленник нанес несколько ножевых ранений потерпевшему. Раненого госпитализировали в больницу.