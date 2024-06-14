Адская месть: на Киевщине мать подожгла собственного сына (фото)

У пострадавшего уцелела только треть тела

В Белой Церкви женщина пыталась лишить жизни собственного сына. Правоохранители задержали злоумышленницу.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Мать облила сына легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Таким образом, она решила отомстить потерпевшему за склонность к алкоголю. В результате которой 37-летний мужчина получил ожоги всего тела.

"Правоохранители установили, что мать пришла в комнату, где отдыхал ее сын, облила его легковоспламеняющейся смесью и бросила горящую спичку. Одежда мужчины начала гореть, он проснулся от боли и упала на пол", — говорится в сообщении.

Остатки бутылки с легковоспламеняющейся смесью

Мужчина звал на помощь. На крики пришла соседка потерпевшего и бросилась тушить его. Впоследствии врачи диагностировали у него 68% ожогов всего тела разной степени.

На месте происшествия

"Следователи процессуального руководства Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении за покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ)", — отмечают в полиции.

Правоохранители задержали мать, пытавшуюся сжечь сына

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина напал с ножом на продавца цветов. В ходе конфликта злоумышленник нанес несколько ножевых ранений потерпевшему. Раненого госпитализировали в больницу.