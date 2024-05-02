В Кыргызстане грузовик с мороженым въехал в толпу детей: водителя не было в кабине (видео)

Пострадавших детей держат в больнице под наблюдением врачей

В Кыргызстане грузовик, из которого вышел водитель, въехал в толпу школьников. Пострадали 29 детей, часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Медуза" и другие местные каналы. В сети публикуют кадры наезда грузовика на детей.

Инцидент произошел в селе Жерге-Тал. Почему автомобиль сам поехал пока неизвестно. Он был припаркован на пригорке, однако в какой-то момент начал катиться в низ, где проходило детское мероприятие, посвященное эпосу "Манас". Вероятно, у машины отказал стояночный тормоз, но точную причину установят эксперты.

На видео с праздника попал и момент наезда. Люди пытались разбежаться, чтобы не угодить под колеса грузовика, но не все успели это сделать. По данным Минздрава Кыргызстана, в результате наезда пострадали 29 детей в возрасте от 9 до 16 лет. 18 пострадавших госпитализировали в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным правоохранителей, в грузовике было мороженое, которое должны были раздавать всем присутствующим с борта.

"По какой причине машина покатилась вниз и протаранила детей, пока не известно", — добавили в правоохранительных органах.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Китае рухнула автомобильная трасса. Почти два десятка автомобилей оказались в ловушке, известно о 19 погибших.