Страшное ДТП под Киевом: в результате аварии погиб 9-летний мальчик (фото)

Пострадала водитель легкового автомобиля

На днях на трассе Киев-Знаменка произошло трагическое ДТП. В результате аварии погиб 9-летний мальчик.

Об этом сообщает полиция Киевской области. По словам правоохранителей, водитель "Kia" въехала в припаркованный на крайней полосе грузовик "Volvo".

"Предварительно установлено, что 38-летняя водитель легковушки "Kia", двигаясь по автодороге Н-01, допустила столкновение с задней частью автомобиля "Volvo", который находился в неподвижном состоянии в крайней полосе", — говорится в сообщении.

В результате столкновения на месте происшествия погиб 9-летний мальчик, который был пассажиром "Kia". Водитель легковой машины была доставлена в больницу. Водитель грузовика телесных повреждений не получил.

Авария на автодороге Киев-Знаменка

"По данному факту открыто уголовное производство по (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", — отмечают в полиции.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

В ДТП погиб малолетний мальчик

Напоминаем, недавно в Киеве по вине нетрезвого юноши произошло серьезное ДТП. Согласно информации, виновником аварии является 19-летний водитель Opel Vectra. Он был сильно пьян — "Драгер" показал 1,41 промилле. Это более чем в 7 раз больше нормы.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве произошла ужасная авария. Обломки автомобилей разбросаны по всему перекрестку.