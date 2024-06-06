Ехал в Украину: в Чехии с рельсов сошел пассажирский поезд, есть жертвы (фото, видео)
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Среди десятков пострадавших – дети
В Чехии пассажирский поезд RegioJet 1021, который ехал в Украину, столкнулся с грузовым поездом ČD Cargo. Четверо человек погибли, десятки получили ранения.
Об этом сообщает чешский новостной портал iDNES. Отмечается, что авария произошла у новой станции Пардубице. На месте происшествия работают все экстренные службы.
Пресс-секретарь пожарной железнодорожной администрации Мартин Кавко в своем ответе сообщил о "двух погибших и десятках пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии". Однако час после полуночи пресс-секретарь спасательной службы Пардубице Елена Кисиала сообщила, что в результате столкновения погибли четыре человека.
По данным пожарных, в экспрессе RegioJet ехали около 300 человек. Первый вагон полностью уничтожен. Товарный поезд имел 21 вагон и длиной более полукилометра.
Среди десятков пострадавших – дети. В спасательной операции были привлечены вертолеты: первый прибыл около 11:30 по местному времени, следующий — часом позже.
На месте столкновения работают 36 подразделений профессиональных пожарных и добровольцев.
Премьер-министр Чехии Петр Фиало в сети X (твиттер) прокомментировал трагедию на железной дороге:
"Столкновение поездов — это большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и пострадавших. Я выражаю свои искренние соболезнования всем пострадавшим", — написал он.
В издании пишут, что по предварительным данным, поезд RegioJet проехал мимо остановочного знака. Железнодорожная инспекция направила восемь следователей для расследования столкновения.
Стоит отметить, что в марте 2024 года "Укрзализниця" и чешский частный перевозчик RegioJet запустили новый международный маршрут по ночному сообщению "Прага – Чоп", который 28 марта 2024 года совершил свой первый рейс.
Ранее "Телеграф" писал, что в Польше в городе Голембе Грубешевского уезда (Люблинское воеводство) произошла авария с автобусом, в котором ехали граждане Украины. Транспортное средство перевернулось на дороге.