Новые подробности аварии поезда в Чехии: есть ли украинцы среди пострадавших (видео)

Поезд в Украину прибудет с опозданием

Из-за столкновения пассажирского поезда Прага – Чоп RegioJet 1021 с грузовым ČD Cargo в Чехии погибли четыре человека и 22 получили травмы. В прицепных вагонах, которые направлялись в Украину, нет серьезно раненых и погибших.

Из-за инцидента будет задержан поезд RegioJet Прага — Перемышль. Об этом утром 6 июня сообщает "Укрзализныця".

UPD: В поездах в Перемышль и Чоп, которые задерживаются из-за аварии, едут 242 пассажира. Поезд в Перемышль будет направляться с задержкой в ​​10 часов.

"Сейчас в поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, следуют 138 пассажиров в Перемышль и 104 пассажира в Чоп. Поезд в Перемышль уже отправился из Пардубице. Он будет следовать с задержкой до 10 часов", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

"По предварительной информации есть погибшие и пострадавшие. При этом прицепные вагоны, в которых следуют пассажиры RejioJet в Чоп, находятся внутри поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров в Чоп нет", — говорится в сообщении.

"Укрзализныця" поддерживает контакт с чешским оператором и работает над организацией перевозки пассажиров задерживаемых поездов. Украинская компания отмечает, что детали происшествия уточняются.

Чешский министр транспорта Мартин Купка заявил, что пока невозможно назвать причину аварии, сообщает издание iDNES. Из 22 травмированных у троих тяжелые ранения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Среди них есть дети.

Железнодорожная инспекция начала расследование. Им будут заниматься восемь следователей.

Видео с места происшествия

Напомним, что около 23:00 в среду, 5 июня, возле станции Пардубице столкнулись пассажирский поезд RegioJet 1021 и грузовой ČD Cargo. К спасательной операции были привлечены 36 подразделений профессиональных пожарных и добровольцев, два вертолета. В пассажирском поезде было около 300 человек.

У станции Пардубице столкнулись два поезда

По данным СМИ, пассажирский поезд проехал знак остановки. Однако официальные лица отказались комментировать причины аварии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области поезд сбил ребенка. Он погиб на месте происшествия.