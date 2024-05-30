В Одессе мужчина ударил ножом жену и 8-летнего ребенка, а затем покончил с собой: что известно (фото)

Постравших госпитализовали

В Одессе мужчина несен ножевые ранения своей жене и 8-летнему ребенку, а после этого покончил с собой. Пострадавших госпитализировали.

Информация об этом стала распространяться 30 мая в местных пабликах. Сообщается, что на место происшествия уже приехали правоохранители.

Инцидент случился на улице Королева, 48. Как пишут паблики, ссылаясь на информацию от полиции, мужчина ранил ножом в шею свою супругу, а также нанес ножевое ранение в область спины своему ребенку.

После этого нападавший спрыгнул с шестого этажа многоквартирного дома. В результате он погиб на месте происшествия.

Женщина и ребенка госпитализировали. Детали устанавливаются.

Фото: xydessa

Фото: xydessa

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве мужчина убил собственного брата, после чего он вытащил тело на улицу и оттер следы крови. Кроме того, в ходе общения с правоохранителями он стал заявлять, что ему ничего не известно о том, что произошло.