Ей было всего 23 года

На территории временно оккупированной Луганщины произошло жестокое убийство женщины с участием российского патриота и командира ВДВ Айдина Жамидулова. Он якобы объявил свою любовницу "украинской шпионкой", похитил ее, зарезал и взорвал, потому что испугался, что она расскажет об их интрижке его жене.

Об этом сообщает политический обозреватель и журналист Денис Казанский, ссылаясь на росСМИ.

Отмечается, что в январе 2023 года 28-летний командир взвода ВДВ Жамидулов с сослуживцами выпивал в луганском кафе "Радуга". Где к ним со временем присоединилась 23-летняя местная жительница Валентина Давронова, которая была его любовницей. Во время этой встречи между ними завязался конфликт из-за того, что у российского "освободителя" есть жена и двое детей.

Убитая девушка

Жамидулов испугался, что любовница расскажет о его измене, поэтому посадил девушку в КАМАЗ, связал ей руки скотчем и закрыл глаза. Объясняя свои действия подчиненным, он рассказал, что она якобы работает на ВСУ и является "украинской шпионкой". Валентину привезли в солдатскую баню, где нанесли более 20 ударов ножом. Чтобы замаскировать следы жестокого убийства, Жамидулов взорвал ее тело с помощью трех гранат Ф-1.

"Наглядная иллюстрация к строкам "кохайтеся чорнобриві та не з москалями". Тарас Шевченко еще полтора века назад все знал", — комментирует ситуацию журналист.

Заметим, что российский поэт Жамидулов прославился своими "патриотическими" стихами, часто появлявшимися в каналах Минобороны РФ и Z-пабликах.

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