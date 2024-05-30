Ставили на колени и издевались: в Киеве подростки жестоко избили сверстника (видео 18+)

Подростковая агрессия иногда переходит все границы

В столице безжалостные подростки жестоко избили своего сверстника из-за того, что он, якобы, обозвал и обидил мать одного из парней. Пострадавшего били руками и ногами, унижали и ставили на колени.

Еще один участник экзекуции снимал все происходящее на камеру мобильного телефона и подсказывал пострадавшему "текст извинений". Кадры избиения парня были опубликованы в Телеграм-канале "Киевский движ".

Так, жестокое избиение подростка произошло на территории поселка Корчеватое, расположенного в Голосеевском районе Киева. Как утверждается, подростки собрались возле школы № 273.

На кадрах видно, что двое парней ставят на колени подростка и начинают его избивать. Пострадавшему наносят сильные удары руками и ногами в область лица, головы и туловища.

Парня жестоко избили

Рядом сидит еще один подросток, который никак не реагирует на происходящее. Еще один участник избиения все снимает на камеру и заставляет избитого становиться на колени и извиняться перед агрессорами.

Пострадавшего обвиняют в том, что он, якобы, обидел и обозвал мать одного из парней. Именно поэтому его жесто избивают, унижают, обзывают и ставят на колени.

Стоит отметить, что жертва избияния даже не пытается противостоять своим обидчикам и выполняет все их приказы.

Парня несколько раз ставили на колени

Редакция "Телеграфа" надеется на адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов, которые однозначно должны заняться расследованием этого вопиющего инцидента.

Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, а также беременным и лицам моложе 18 лет.

На кадрах присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на крыше многоэтажки дети рисковали собственными жизнями и снимали TikTok. На опубликованных в соцсети кадрах видно, что ребята повторяют танцевальные движения и фиксируют все на камеру мобильного тлефона.