Ставили на колени и издевались: в Киеве подростки жестоко избили сверстника (видео 18+)
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Подростковая агрессия иногда переходит все границы
В столице безжалостные подростки жестоко избили своего сверстника из-за того, что он, якобы, обозвал и обидил мать одного из парней. Пострадавшего били руками и ногами, унижали и ставили на колени.
Еще один участник экзекуции снимал все происходящее на камеру мобильного телефона и подсказывал пострадавшему "текст извинений". Кадры избиения парня были опубликованы в Телеграм-канале "Киевский движ".
Так, жестокое избиение подростка произошло на территории поселка Корчеватое, расположенного в Голосеевском районе Киева. Как утверждается, подростки собрались возле школы № 273.
На кадрах видно, что двое парней ставят на колени подростка и начинают его избивать. Пострадавшему наносят сильные удары руками и ногами в область лица, головы и туловища.
Рядом сидит еще один подросток, который никак не реагирует на происходящее. Еще один участник избиения все снимает на камеру и заставляет избитого становиться на колени и извиняться перед агрессорами.
Пострадавшего обвиняют в том, что он, якобы, обидел и обозвал мать одного из парней. Именно поэтому его жесто избивают, унижают, обзывают и ставят на колени.
Стоит отметить, что жертва избияния даже не пытается противостоять своим обидчикам и выполняет все их приказы.
Редакция "Телеграфа" надеется на адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов, которые однозначно должны заняться расследованием этого вопиющего инцидента.
Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, а также беременным и лицам моложе 18 лет.
На кадрах присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика!
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на крыше многоэтажки дети рисковали собственными жизнями и снимали TikTok. На опубликованных в соцсети кадрах видно, что ребята повторяют танцевальные движения и фиксируют все на камеру мобильного тлефона.