Изнасиловал и задушил 9-летнюю племянницу на Ивано-Франковщине: суд определился с наказанием

Были предоставлены безоговорочные доказательства вины обвиняемого

Житель поселка Куты Ивано-Франковской области, изнасиловавший и убивший свою 9-летнюю племянницу, получил пожизненное заключение. Прокуроры отстояли эту позицию в суде.

Об этом стало известно 29 мая. Информация появилась в пресс-службе в Ивано-Франковской областной прокуратуры.

"При принципиальной позиции ювенальных прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры суд признал виновным жителя Косовского района в изнасиловании и убийстве 9-летнего ребенка (ч.6 ст. 152, п.п. 2, 10 ч.2 ст.115 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В ходе судебного расследования прокурор предоставил безоговорочные доказательства вины обвиняемого и ориентировал суд на назначение ему строжайшего наказания.

Как ранее сообщал "Телеграф", 18 июня 2023 года 9-летняя Вероника Богданюк отправилась к своей сестре и по дороге бесследно исчезла. Когда родители поняли, что девочка пропала, ее тут же начали искать. На помощь пришли волонтеры и местные жители. Вечером ее бездыханное тело нашли в зарослях кустов на берегу реки Черемош. Местные жители тогда стали обвинять полицию в преступной халатности.

По "горячим следам" удалось выйти на подозреваемого. Правоохранители задержали ее 34-летнего дядю Виталия Михайлюка. Ранее он имел проблемы с законом и находился на момент совершения страшного преступления "на контроле".

Было установлено, что Вероника вышла из дома и направилась к сестре, а вслед за ней пошел ее родственник, который гостил у отца девочки. По дороге мужчина, пользуясь тем, что ребенок его хорошо знает и доверяет, предложил сократить путь. Он заманил Веронику в залесенный участок недалеко от реки, а там заставил ее раздеться, избил, изнасиловал и задушил. Его задержали спустя несколько часов.