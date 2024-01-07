На Одесчине на берегу реки нашли обгоревший труп школьницы: подробности поражают

В полиции пока не прокомментировали происшествие

На побережье Дуная в Измаиле Одесской области было обнаружено обгоревшее тело 14-летней школьницы. К ее убийству может быть причастна ее подруга и одноклассница.

Тело обнаружил местный житель утром 6 января в Корабельном парке во время прогулки с собакой. Об этом пишет БессарабіЯ.UA, ссылаясь на собственные источники.

"На берегу Дуная он увидел дым, а когда подошел ближе, то увидел, что горит человек, лицо которого было прикрыто повязкой для лица. Мужчина немедленно вызвал наряд полиции", — говорится в материале.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что убитой является 14-летняя девушка. По записям с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что погибшая гуляла в этом парке вместе со своей подругой, которая является ее ровесницей.

Подругу девушки подозревают в совершении преступления. По данным СМИ, ее уже задержали.

В то же время издание Апостроф, ссылаясь на местный Telegram-канал пишет следующее:

"Она (подруга, Ред.) пригласила погибшую на берег реки, взяла с собой покрывало, бутылку масла, зажигалку, завязала "подруге" глаза, сказав, что приготовила сюрприз, попросила лечь на покрывало, после чего нанесла два удара ножом в участок сердца. После этого школьница облила погибшую маслом и подожгла, после чего ушла", — говорится в публикации.

Отметим, что на момент публикации этого материала полиция или пресс-служба ГСЧС пока не комментировали это происшествие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве задержали мужчину, который жестоко убил продавщицу цветочного киоска. Ночью он набросился на женщину с ножом и нанес множество ударов.