В Киеве из окна многоэтажки выпала женщина: подробности трагедии (фото 18+)

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию

В четверг, 28 марта, в Соломенском районе Киева молодая женщина упала с высоты. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщил киевский Телеграмм-канал "Киев без цензуры". Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

Известно, что трагический инцидент произошел по улице Карела Чапека, 15 (бывшая улица Юлиуса Фучика), что в Соломенском районе Киева. Здесь из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала женщина.

Женщина скончалась на месте происшествия

На место происшествия вызвали скорую и правоохранителей, однако медики лишь констатировали смерть женщины. По предварительным данным, погибшая проживала в этом доме.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Трагедия произошла на Карела Чапека, 15

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом во время пожара погиб малолетний ребенок. Еще двое членов семьи были экстренно доставлены в медучреждение.