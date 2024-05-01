Забрала свою и чужую жизнь: появились подробности трагического случая в Киеве, где из окна многоэтажки выпал человек

Трагедия произошла на улице Каштановой на Троещине

Появились новые подробности трагедии в Киеве, которая произошла во вторник, 30 апреля, где из окна многоэтажки вроде бы выпало два человека. По предварительной информации от правоохранителей, 26-летняя женщина выпрыгнула из окна и травмировала 39-летнего мужчину, в результате чего тот скончался.

Как сообщил "Телеграфу" спикер полиции столицы Дмитрий Грищенко, трагическое событие произошло накануне в Деснянском районе Киева.

"Вчера днем был вызов на линию "102". Туда выезжала следственно-уголовная группа и Деснянского района, и Главного управления Нацполиции в Киеве. Предварительно установлено, что женщина 1996 года покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна многоэтажки, и при падении она травмировала мужчину 1985 года, который стоял под подъездом данного дома", — сказал он.

В полиции добавили, что по указанному факту начато производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). В рамках этого производства выясняются все обстоятельства.

Ранее "Телеграф" писал, что в Оболонском районе Киева жители многоэтажного дома стали свидетелями вопиющего инцидента — их сосед выбросил на улицу около 30 кошек, долгое время живших в его квартире и бесконтрольно размножавшихся. Как оказалось, мужчина постоянно проявляет агрессию по отношению к окружающим и прикрывается наличием "белого билета".