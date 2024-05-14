В Одессе из окна многоэтажки выпал мужчина: погибший мог быть сотрудником военной прокуратуры — СМИ

Работал начальником отдела специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона

В Одессе в ночь на 14 мая в ЖК "Острова" на Поскоте обнаружили тело мужчины, выпрыгнувшего из окна квартиры на 7 этаже. Вероятно речь идет о военном прокуроре Руслане Гавриленко.

Об этом пишут местные СМИ. Однако в полиции и прокуратуре это не прокомментировали.

Одесский телеграмм-канал написал, что по официальной версии, во время ссоры с женой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выпрыгнул в окно на кухне.

"Работал начальником отдела специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона", — говорится в сообщении.

Напомним, что во вторник, 7 мая, в Николаеве погиб мужчина, который сам себе нанес ножевые ранения. Инцидент произошел на Одесском шоссе. Перед этим мужчина средних лет вел себя странно. Он бегал по прилегающей территории, громко кричал и размахивал руками.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре подростки жестоко избили ребенка. Все издевательства злоумышленники фиксировали на мобильном телефоне. У него юные нападавшие требовали денег.