В Запорожье мужчина выбросил бульдога из окна: что с собакой (фото)

Сожители выясняли отношения между собой, а пострадала собака

В воскресенье, 12 мая, в центре Запорожья произошел вопиющий случай — мужчина выбросил из окна третьего этажа французского бульдога. Животное получило многочисленные травмы, его состояние критическое.

Об этом сообщает приют "Шанс". Волонтеры отмечают, что владелица собаки планировала спасать своего любимца, но из-за очень больших затрат счет за лечение переписали на приют.

Полиции сообщили о преступлении против животного. Свидетели рассказали, что собаку выбросил в окно сожитель владелицы.

Французский бульдог по имени Перс был доставлен в ветеринарную клинику "Свой Врач". У него диагностировали:

контузию легких;

черепно-мозговую травму;

перелом бедра;

болевой шок.

Состояние Перса критическое. Из-за болевого шока его погрузили в медикаментозный сон.

Персу нужна помощь

Собака нуждается в лечении и реабилитации. Желающие могут помочь финансово, реквизиты есть на странице приюта.

Что касается владелицы собаки, то она приезжала в клинику и внесла первый взнос за лечение. Волонтеры отмечают, что женщина была нетрезвая и вела себя неадекватно. Вместе с ней была дочь. Девочка очень переживала из-за этого инцидента, ее давали успокоительное.

Напомним, 1 мая в Запорожье неизвестные выбросили собаку из многоэтажки. Ориентировочно его могли выбросить с 5-8 этажа. Пес, ранее вывезенный из зоны боевых действий, получил тяжелые травмы. Фокса до сих пор лечат, его состояние уже улучшилось.

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