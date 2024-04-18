Настоящий триллер: в Киеве женщина выпала из окна, а ее муж бросал ножи в медиков, которые хотели ей помочь (фото)

Пара находилась в состоянии алкогольного опьянения

Вечером в среду, 17 апреля, в Соломенском районе Киева произошел нестандартный инцидент — здесь из окна многоэтажного дома выпала женщина. Прибывшие на вызов медики и бойцы ГСЧС попытались оказать помощь пострадавшей, но столкнулись с неадекватным поведением ее мужа — мужчина начал бросать в них топоры и ножи.

Правоохранителям удалось задержать неадеквата, а женщину экстренно доставили в больницу. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Так, в Соломенском районе столицы произошло ЧП — из окна третьего этажа выпала женщина. Пострадавшая полетела вниз и приземлилась на карниз первого этажа.

По словам очевидцев, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и длительное время сидела на подоконнике, после чего внезапно сорвалась и упала.

Испуганные люди вызвали медиков, сотрудников ГСЧС и наряд полиции.

Очевидцы вызвали все экстренные службы

Прибывшие по адресу медики и спасатели немедленно попытались добраться до женщины и оказать ей помощь, однако они столкнулись с ее мужем, который вылез в окно и начал бросать в них топор, ножи и другие колюще-режущие предметы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

В результате его действий был поврежден проезжающий мимо автомобиль и карета скорой помощи.

Медики и спасатели все-таки добрались до женщины

Правоохранители проникли в квартиру к 37-летнему злоумышленнику и задержали его. Благодаря этому медикам удалось добраться до потерпевшей и эвакуировать ее в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у 39-летней женщины закрытые травмы живота, грудной клетки и черепно-мозговую травму.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Мужчине инкрминируют "хулиганство". Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении.

В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Мужчину задержали в его квартире

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