Во Львовской области стена упала на 4-летнюю девочку: в доме делали ремонт (фото)

Тело ребенка достали из-под завалов спасатели

Во Львовской области, в селе Тарасовка, во время ремонтных работ стена дома упала на ребенка. Тело погибшей девочки извлекли из-под завалов спасатели.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области. Отмечается, что девочке было всего четыре года.

"17 мая в 16:04 спасатели получили сообщение о том, что в с. Тарасовка Львовского района обрушилась часть дома, под завалами может быть ребенок 4-х лет. На момент прибытия выяснилось, что в доме проводились ремонтные работы", — говорится в сообщении.

Село Тарасовка на карте

Спасатели выяснили, что во время проведения ремонтных работ девочка играла возле дома. После того, как стена обрушилась, люди увидели девочку под завалами и вызвали спасателей.

"С помощью специнструмента спасатели освободили тело ребенка, 2019 года рождения из-под завалов", — добавляют в ГСЧС.

Напомним, что 17 мая ГСЧС в Киеве получили вызов из-за того, что ребенок застрял в заборе. Самостоятельно освободиться она не смогла, поэтому на помощь отправились спасатели.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Киеве на Броварском проспекте произошло смертельное ДТП. Погиб ребенок, в тяжелом состоянии в больнице беременная женщина и мужчина.