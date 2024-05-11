Возвращались с учебы: в Винницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погибли полицейские (фото, видео)

Один из правоохранителей ныне госпитализирован

В субботу, 11 мая, в Виннице произошло смертельное ДТП. Сообщается, что в результате аварии погибли трое полицейских. Это работники Белоцерковского райуправления, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров общины.

Об этом сообщает Нацполиция на своем официальном сайте. Отмечается, что еще один полицейский госпитализирован в больницу.

"По предварительной информации следствия, в результате столкновения трех легковушек, трое полицейских Белоцерковского райуправления полиции, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров общины, погибли на месте происшествия. Еще один правоохранитель госпитализирован в больницу. Правоохранители находились вне службы и возвращались с учебы", — говорится в сообщении.

Водитель второго автомобиля, Toyota Tundra, его жена и их несовершеннолетний ребенок также доставлены в медицинское учреждение. По информации медиков, угроз их жизни нет. Третий автомобиль получил механические повреждения.

В настоящее время на месте аварии работают следователи, обстоятельства происшествия выясняются. Сообщается, что по факту аварии следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве пьяный парень устроил сногсшибательное ДТП, разбив все вокруг. Его друг получил тяжелые травмы.