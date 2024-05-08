Страшное ДТП под Киевом: из авто осталась только половина, есть раненые и погибшие

Авто смяло вдвое

В Киевской области произошло страшное ДТП. В результате столкновения травмированы и погибли.

О случившемся сообщают очевидцы. Информацию подтвердили в Патрульной полиции области.

Согласно сообщению полицейских, происшествие произошло в селе Святопетровское Бучанского района. Движение в участке, где произошло ДТП, затруднено.

В местных пабликах пишут, что погибших трое. На месте работают медики, спасатели ГСЧС Киевской области и следователи по ДТП.

Как видно на фото и видео, легковое авто красного цвета смято полностью. Погибли 2 женщины — водитель и ее пассажирка, деталей о третьем погибшем человеке нет. Сообщают, что водитель авто двигалась на красный свет и столкнулась с тягачом и грузовиком почтовой компании. Но настоящую причину аварии будут устанавливать следователи.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом произошла серьезная авария. Автомобиль получил значительные повреждения, от него осталась только задняя часть. Пострадавший мужчина долго лежал на асфальте — медиков не было. На месте работали полицейские. К счастью, информация о погибших не поступала.

Также недавно в ДТП в Польше погибли два украинца. Автомобиль врезался в дерево и загорелся.