В Днепре на ребенка во время футбольного матча упали ворота (видео)

В Федерации футбола сперва никак не отреагировали на инцидент

В Днепре во время матча областного чемпионата по футболу на ребенка упали футбольные ворота. Инцидент произошел на футбольном поле, на 12 квартале во время игры среди ребят 2015-2016 годов рождения.

Об этом сообщает "Днепр. Оперативный" в своем Telegram. По предварительной информации, мальчик испытал ушибы верхнего отдела грудной клетки и гематом.

"Очень прошу рассказать о халатности и просто стыде Федерации футбола и Академии Днепра. Сегодня во время матча областного чемпионата на ребенка упали ворота. ФФ и Академия никак не отреагировали. Это просто жесть", — написали возмущенные родители пострадавшего мальчика.

Действительно, ни одного сообщения об инциденте на официальной странице Федерации футбола города Днепра нет. Так же как и нет сообщения на странице Футбольной академии "Днепр".

UPD: Позже на одном из Днепровских Telegram-каналов появилась информация о том, что в Федерации футбола города Днепр якобы пообещали решить вопрос с академией "Днепра" касательно безопасности условий проведения соревнований. Документального доказательства этому нет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Днепре мать пыталась продать двухлетнего сына за 1 млн. гривен. Уже и планы на то, как потратит полученные деньги.