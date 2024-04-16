Не имели квалификации и применили препарат с нарушением: в клинике в Днепре, где умерли три пациента, обнаружили многочисленные ошибки

Сколько детей и взрослых погибли или получили тяжелые последствия для здоровья из-за халатности медиков больницы им. Руднева – страшно вообразить!

Не соблюдали требования законодательства, не имели четких инструкций и алгоритма действий и достаточно квалификации, а еще нарушили все нормы применения препарата для анестезии. Это только несколько проблем, которые выявила проверка Минздрава в Городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка им. проф. М.Ф.Руднева в Днепре после смерти трех пациентов.

С ее результатами общественность познакомили не должностные лица министерства, а отец одного из пострадавших Роман Шишаков, надеющийся добиться справедливого наказания для всех виновных. Изучил их и "Телеграф".

После открытия использовать немедленно

Трагедия в Днепре произошла восемь месяцев назад, тогда тяжелые осложнения после плановых операций в клинике Руднева получили 11 пациентов. У трех из них — 11-летнего Ильи Шишакова, 32-летнего Руслана Корехова и 41-летней Карины Кравчун — они привели к смерти. Официальное расследование по факту продолжается, при этом медицинское учреждение продолжает свою работу, а министерства и ведомства, ответственные за систему здравоохранения, ситуацию не комментируют.

Зато о выводах, сделанных во время срочной внеплановой проверки больницы по горячим следам, нашему изданию рассказал отец Ильи — Роман. Он обратил внимание, что в ее ходе рассматривали "…соблюдение субъектом хозяйствования требований законодательства… по медицинской практике, подлежащей лицензированию ", а по результатам еще 14 августа 2023 года был составлен акт №17/349.

Одно из многочисленных нарушений, указанных в документе: клиника Руднева не имела клинического маршрута на нозологическую форму/диагноз "полиорганная недостаточность", "сепсис" и "шок". А именно этот диагноз был указан в свидетельстве о смерти Ильи и других медицинских документах к свидетельству. Роман отмечает, что это важный аспект дела, объясняя, что в декабре 2016 года подавляющее число общих клинических протоколов, действовавших в Украине, утратило силу. И медицинские учреждения должны были разработать и внедрить новые.

— Простыми словами: они должны были действующие мировые практики перевести на украинский язык и внедрить в больницы путем разработки клинических маршрутов пациентов. Наличие и внедрение этих клинических маршрутов является неотъемлемым условием получения лицензии по медицинской практике. Это основа основ функционирования любой больницы, — говорит Роман. — Клинический маршрут пациента — это документ, совмещающий в себе инструкции и возможности. К примеру, не все больницы имеют аппаратное обеспечение для диализа.

Именно клинический маршрут пациента имеет инструкцию, согласно которой устанавливают показатели, при которых пациент не может в дальнейшем получить необходимый уровень лечения на базе текущей больницы и должен быть срочно переведен в больницу следующего уровня для получения соответствующего состоянию лечения. Протокол и клинический маршрут не только оговаривают порядок действий при определенном диагнозе, но и критерии определения того или иного диагноза. И отсутствие этих медико-технологических документов на определенные состояния пациентов не позволяет определить даже соответствующий диагноз, не говоря уже о его лечении!

Нарушений в клинике специалисты Минздрава обнаружили несколько — от организационных до практических.

Далее Роман обращает внимание на пункт, где указанные нарушения медиками инструкции использования препарата "Дипрофол", а именно "один флакон применяли нескольким пациентам".

— После изучения опытов в мае 2023 года Государственный экспертный центр Минздрава обновил информацию о безопасности лекарственных средств, содержащих пропофол, — продолжает объяснять отец парня. — На их основе в инструкции по медицинскому применению должны быть внесены изменения. А именно в них указано: "Для однократного применения одному пациенту. Риск сепсиса при многократном применении" и " Принять немедленно после открытия". Как мы видим из акта Минздрава, именно невыполнение этого пункта было зафиксировано проверкой.

В инструкции к Дипрофолу указаны меры предосторожности, которые должны обезопасить пациентов.

Также в инструкции к лекарственному средству Дипрофол ЭДТА 1% указано, что оно "не содержит антимикробных консервантов, поэтому не предотвращает рост микроорганизмов". Соответственно его необходимо набирать в стерильный шприц или инфузионную систему в асептических условиях сразу после открытия ампулы или флакона. После этого средство нужно сразу ввести. При этом в пункте 37 акта Минздрава отмечено, что "бактериальные посевы эпидемиологически значимых помещений не проводили". Из этого делаем вывод, что об асептических условиях в клинике Руднева не может идти речи. А от указания факта, что врач-анестезиолог, который делал обезболивание при проведении операции, не имеет сертификата по специальности "Анестезиология", вообще отбирает дар речи, — отмечает Роман.

Каждая минута отнимала шансы на жизнь

Не менее неутешительные результаты содержатся в заключении клинико-экспертной оценки качества медицинской помощи, проведенной в клинике Руднева Департаментом здравоохранения Днепропетровской ОВА. В документе указано, что степень тяжести состояния ребенка была недооценена. Поэтому помощь была оказана с опозданием и не в полном объеме, "… что свидетельствует об отсутствии и соблюдении клинических маршрутов пациентов". А при переводе парня в другое медицинское учреждение его состояние было уже почти терминальным и принятые меры по спасению не имели успеха.

— В заключении мы видим, что кроме почти полного бездействия есть еще действия, которые специалисты оценивают как наоборот, губительно и необратимо негативно влияющие на состояние ребенка. Например: "при анурии продолжается введение фуросемида, потенцирующего некроз почечных канальцев…", — настаивает Роман. — И мало того, что врачи не знают, что делать, они еще держат ребенка у себя, не переводят в больницу другого уровня, полностью осознавая свою беспомощность. Что это, если не умышленные действия! Каждая минута содержания моего сына в реанимации больницы Руднева отнимала его шансы на спасение и жизнь! Это сознательное убийство ребенка!

В заключении Департамента здравоохранения перечислены ошибочные действия врачей, приведших к трагедии.

Если отвлечься от факта использования препарата анестезии с нарушением инструкции, от факта отсутствия бактериологического контроля, от факта участия в операциях врачей без соответствующих сертификатов, то мы все равно видим, что спасти ребенка они были не в состоянии, потому что просто не знали как действовать! Они нарушили не просто законодательство — они нарушили базовые требования к предоставлению разрешения проводить медицинскую практику!

И главное — они нарушили это не в дни, в которые происходили события — соответствующих протоколов и клинических маршрутов у них не было, начиная с 2017 года. Сколько трагедий произошло в больнице Руднева за это время из-за такой вопиющей безответственности руководства, страшно представить. Сколько детей и взрослых погибли по этой причине, могли погибнуть или получили тяжелые последствия для здоровья — страшно представить! – говорит отец.

Роман также отмечает: по его мнению, и врачи, и руководство клиники Руднева отдавали себе отчет, что работают вне закона. Но не приняли меры, чтобы привести в норму свою деятельность. В свою очередь Департамент здравоохранения и Минздрава не смогли проконтролировать и обеспечить соответствие учреждений здравоохранения лицензионным требованиям. Все это в совокупности унесло три жизни.

— Минимум три жизни… Сколько они были за семь лет изъяты в больнице Руднева по вышеуказанным причинам — вопросы расследования и проверок. Думаю, это только верхушка айсберга… За это должна быть ответственность на всех указанных уровнях! На всех! Всесторонняя, строгая, необратимая и максимальная ответственность! – подчеркивает Роман.

Напомним, "Телеграф" также описал историю умирающего в адских муках Влада Васильченко. Теперь родители одиннадцатиклассника из Харькова добиваются правды о причинах его смерти. А его симптомы очень похожи на наблюдавшиеся у пациентов клиники Руднева в Днепре.

Неоднократные попытки "Телеграфа" взять комментарий у представителей больницы им. Руднева столкнулись с молчанием, однако сайт продолжит следить за этой громкой историей.