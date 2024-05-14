Жестоко избил костылями. Девушка обвинила работника ТЦК в нападении, там ответили (фото, видео)

У девушки многочисленные синяки и два рассечения

Сетью активно распространяется история девушки Антонины Токмаковой, которая отмечает, что стала жертвой жестокого избиения в Одессе на улице Греческой от мужчины в военной форме, который якобы был работником ТЦК. По словам потерпевшей, он избил ее костылями, после чего у нее два рассечения многочисленные синяки и ушибы.

На фото, которые публикуют местные телеграм-каналы, видны раны девушки. Одесский ТЦК и СП, сотрудника которого, вероятно, и обвиняет потерпевшая, не остался в стороне и отреагировал на инцидент.

"По факту произошедшего на днях во время комендантского часа с гражданкой в Одессе на улице Грецкой начата служебная проверка. В случае выявления и доказывания вины представителей ТЦК и СП, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами по установлению реальных обстоятельств", — говорится в сообщении.

Что известно об избиении

События происходили уже во время комендантского часа. Придя в отдел полиции, чтобы обратиться с заявлением о другом правонарушении, группу молодых людей, как пишет девушка, задержали там допоздна. Как заявляет потерпевшая, полиция ждала работников ТЦК, которые впоследствии забрали одного из парней.

По словам девушки, инцидент с избиением произошел у отдела полиции, где, по ее словам, на крики о помощи никак не отреагировали. Агрессивные действия мужчина в военной форме, как говорит потерпевшая, начал совершать после того, как она начала снимать автобус, в который якобы запихали ее друга.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кривом Роге в Саксаганском ТЦК 5 мая умер мужчина. Он проходил ВЛК и готовился на отправку в учебный центр, а смерть, по данным ТЦК, произошла "в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья". Но, по словам родственников, у него была разбита губа, кровь на ребрах, а также обнаружили ушибы и синяки.