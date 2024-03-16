Украинская модель обвинила бойфренда в избиениях и показала фото последствий: ее обидчик работает в том же бизнесе

Девушка заявила, что дает истории огласку по настоянию родніх

Украинская модель Алина Агеева обвинила Богдана Лега, с которым у нее были отношения, что он ее избивал. Он из Киева и тоже работает в модельном бизнесе.

На днях Агеева опубликовала на своей странице в instagram свои фотографии с травмами на теле и лице. Она намекнула, что это сделал Богдана Лега.

"У меня нет больше моральных и физических сил в этом вариться. В одном посте не собрать всего, что сделал этот "человек". Я долго молчала. Но протрезвев и по настоянию родных, я это публикую. Вся остальная информация находится в хайлайтсах, потому что дублировать все это морально я не смогу. Богдана Лега должны знать все", – прокомментировала она фото.

Алина Агеева

Богдан Лега – модель из Киева, он позировал в качестве фотомодели для бренда одежды Metrique. Его страница в instagram сейчас закрыта для просмотра. Алина Агеева родом из Краматорска, Донецкая область, сейчас она живет в Киеве.

Богдан Лега

Как сообщал "Телеграф", на западе Германии в небольшом городке Хоккенхайм произошло резонансное убийство 27-летней украинки. Ее тело было найдено 7 марта. 13 марта следователи сообщили, что задержали двоих подозреваемых. Речь идет о 43-м и 44-летнем мужчинах. Они были доставлены в суд 14 марта, а затем — в исправительные учреждения.