"Посвящение" первокурсников избиением: на Львовщине разгорелся скандал в общежитии одного из училищ

Инцидент произошел поздним вечером

В общежитии одного из училищ Золочевского района Львовской области студенты старших курсов устроили жестокое посвящение для новичков. Парни в боксерских перчатках избивали новичков, нанося удары по лицу и в грудь.

Видео "посвящения" опубликовал Телеграм-канал "Львівич Новини". Там видно, что некоторые первокурсники не могут устоять на ногах после нанесенных ударов.

Как пишет издание ZAXID.NET, инцидент произошел в Червоненском высшем профессиональном училище (ВПУ). Когда директор учебного заведения Татьяна Салабай увидела это видео, она обратилась в правоохранительные органы. Теперь этим делом будет заниматься полиция. Салабай сказала, что не понимает причины такой жестокости у детей.

Случившееся в общежитии прокомментировал начальник сектора дознания Золочевского РПП Виталий Гудыма. Он заявил, что сейчас правоохранители проводят первичные следственные действия. Они опрашивают всех участников инцидента и устанавливают обстоятельства происшествия. Поэтому никакой больше информации он рассказать не может.

Ранее "Телеграф" писал о другом преступлении, произошедшем в общежитии Кривого Рога. 24-летняя девушка замучила несколько животных в своей комнате.