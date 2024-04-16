Избил земляка во время застолья и бросил умирать на улице: на Одесщине поймали жестокого убийцу (фото, видео)

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили возле железнодорожной станции

Утром 16 апреля, в селе Петровка в Березовском районе (Одесская область), местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины, которого жестоко избили. Нападавшего уже задержали.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, они установили личность погибшего. Это 42-летний житель села Новые Шомполы Одесского района. Муж вместе со своим 43-летним товарищем посетили Петровку. Сначала приятели вместе пьянствовали, а потом поссорились.

"Старший по возрасту товарищ избил младшего кулаками так, что тот потерял сознание. В бессознательном пострадавшем злоумышленник стянул с дороги на обочину, где вскоре тот скончался, а сам с места совершения преступления скрылся", — рассказали в полиции.

Тело погибшего полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно мужчина умер от кровоизлияния в мозг.

В тот же день правоохранители задержали убийцу и изъяли у него биологические образцы и интересующие следствие. По данным полиции, мужчина сжег одежду, в которой совершил преступление.

Подозреваемый во всем признался, однако причины ссоры называть не стал. Утверждает, что не помнит, потому что находился под действием алкоголя.

Нацполиция в Одесской области

Мужчине объявили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, ему грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время правоохранители хлопочут об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Тем временем в Белгород-Днестровском (Одесская область) глава города избил гражданина на глазах у полиции. После этого градоначальник обвинял своих жертв в обвинениях.

Ранее "Телеграф" писал, что в Австралии преступник устроил резню прямо в храме. Он напал на священника во время проповеди.

Также на территории села Софиевская Борщаговка мужчина зверски расправился с пенсионером, у которого он арендовал жилье. Злоумышленник хладнокровно зарезал беспомощного старика, а затем отрезал у него язык и голову.