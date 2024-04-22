Разрыв яичек и многочисленные гематомы: в Киеве сверстники жестоко избили школьника (обновлено)

Мальчика запугала помощница учителя

В Киеве сверстники жестоко избили 13-летнего парня, в результате подросток получил разрыв яичек. Произошло это в школе №81.

Об этом сообщает мать потерпевшего в закрытой группе "Врачи и пациенты Киева" в Facebook. По словам матери, мальчика сильно ударили пах, что привело к гематоме и разрыву оболочки внутри.

"Сильно ударили в пах. Уже прооперировали, потому что была гематома и водянка яичка и разрыв оболочки внутри яичка. Проблема с ногой. С той стороны она так и остается сильно отечной", — пишет мать.

По одной из версий, инцидент произошел из-за того, что другие ученики подумали, что мальчик смотрел мультик на русском языке.

Мама мальчика отмечает, что ребенок держал травму в тайне в течение 10 дней, пока она случайно не заметила. Он боялся, что мать снова обратится к директору.

У парня сильный отек ноги

"Проблема повторного буллинга в школе, запугала помощник учителя. И он боялся, что я пойду снова к директору. В прошлый раз я писала заявление в полицию, того парня поставили на контроль. Там было психологическое насилие сексуального характера от старшеклассника. Директора школы просила о дежурстве учителей в школе на переменах… В этот раз помощник учителя пила кофе и ни одного учителя на перемене в коридоре", — рассказывает мама потерпевшего.

На ситуацию уже обратил внимание образовательный омбудсмен.

Также Киевская городская прокуратура сообщает, что по заявлению матери ребенка уже проводится досудебное расследование.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений 13-летнему подростку в одной из школ Днепровского района Киева. (ч.1 ст. 125 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что ювенальные прокуроры и следователи принимают все меры для выяснения, как ребенок получил телесные повреждения, а также для определения степени их тяжести.

"Будет дана оценка выполнению профессиональных и служебных обязанностей лицами, которые занимаются воспитанием и обучением детей, поскольку обязанность учебного заведения – обеспечить детям здоровые и безопасные условия обучения и воспитания", — заявили в пресс-службе прокуратуры.

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