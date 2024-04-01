Забил руками и ногами: на Львовщине ревнивец жестоко убил сожительницу и знакомого (фото)

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы

Во Львовской области полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве своей сожительницы и своего знакомого. По данным правоохранителей, убийства были совершены на почве ревности.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, утром 30 марта на оперативную линию 102 поступило сообщение от 53-летнего жителя одного из сел Яворовского района. Он рассказал, что в своем доме обнаружил тела своей 40-летней сожительницы и своего знакомого – односельчанина в возрасте 68 лет, без признаков жизни.

В полиции отметили, что к раскрытию преступления были привлечены оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Яворовского районного отдела полиции. Правоохранители установили, что к совершению убийств причастен владелец дома, в котором были обнаружены тела, тот самый мужчина, который звонил по телефону на 102.

По данным правоохранителей, накануне, 29 марта, около 21:00 между подозреваемым, его сожительницей и его знакомым на почве ревности возник конфликт. Владелец дома нанес многочисленные удары руками и ногами своим жертвам, причинив травмы, от которых те скончались на месте происшествия.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, под процессуальном руководством Яворивской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.1 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 47-летней женщины. Ее тело обнаружили в заброшенном амбаре 15 марта во время тушения пожара.