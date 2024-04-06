Убил мать и 7-летнюю сестру: в Одесской области произошла ужасная трагедия (фото)

В сети пишут, что якобы подросток был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

В субботу, 6 апреля, в Одесской области убитыми нашли женщину и ее 7-летнего ребенка, трагедия произошла в Подольском районе. Личность подозреваемого установлена.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции (ГУНП) в Одесской области. Правоохранители работают на месте преступления, собирают доказательства, устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Тела женщины, 1986 года рождения, и 7-летняя девочка с телесными повреждениями без признаков жизни обнаружены сегодня, 6 апреля, около 9 часов в доме, в котором они жили", — сообщает следствие.

На месте происшествия работает руководство следственного управления ГУНП, следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, следственные управления с мобильной ДНК-лабораторией, специалисты передвижной полицейской криминалистической лаборатории, полицейские кинологи и т.д.

"Лицо подозреваемого установлено, с ним работают следователи", — заявили в управлении.

Вместе с этим в сети горожане сообщат о подробностях убийства. Отмечается, что событие произошло вечером 5 апреля в городе Ананьев, а фигурант дела – школьник, который был в неадекватном состоянии и якобы зарезал свою мать и сестру, а затем изнасиловал.

"16-летний подросток под "алкашкой и наркотой" пришел домой и начал ругаться со своей 38-летней матерью. В ходе конфликта парень взял нож и перерезал матери горло. Все это увидела его 7-летняя сестра и начала кричать, в ответ на что школьник зарезал и ее тоже, а потом ушел из дома бухать дальше. Ближе к ночи шизоид вернулся, помыл тело своей матери от крови и изнасиловал. Сейчас парень задержан…", — сообщил один из местных Telegram-каналов.

Относительно этих подробностей полиция не предоставляла официальную информацию. В настоящее время продолжается следствие. Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("преднамеренное убийство").

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