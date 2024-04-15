Порезал священника и прихожан: в Австралии неизвестный устроил резню в храме (видео)

Полиция уже задержала преступника

В Австралии преступник устроил резню прямо в храме. Он напал на священника во время проповеди.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным инцидент произошел в Сиднее. Неизвестный, вооружившись ножом, напал на священника и нескольких прихожан. Он нанес им ножевые ранения.

"Епископ Мари Эммануэль читал проповедь в церкви Доброго пастыря в Уэйкли на западе Сиднея в понедельник вечером, когда нападавший подошёл к алтарю и нанёс ему несколько ножевых ранений", — говорится в материале.

Согласно предварительным данным, общее количество пострадавших составляет как минимум четыре человека. Правоохранители, которые незамедлительно прибыли на место событий, уже задержали злоумышленника. В настоящий момент они устанавливают мотивы нападения.

В сети также опубликован момент нападения на священника. Внимание! Видео не для слабонервных — 18+

Отметим, что в Сиднее это уже второе такое нападение за неделю. В субботу там погибли шесть человек. Еще 8 получили ранения (в том числе 9-месячный ребенок, мать которого была убита). На них также напал мужчина с ножом.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина жестоко расправился с возлюбленной под Киевом.