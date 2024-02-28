В Кривом Роге 12-летняя школьница оставила предсмертную записку и совершила самоубийство

Медики пытались ее реанимировать…

В Кривом Роге на Днепропетровщине в среду, 28 февраля, 12-летняя девочка выпала из окна 8 этажа. Медики пытались ее реанимировать, но ребенок скончался на месте от полученных травм.

Одной из версий правоохранители рассматривают самоубийство. Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Свои. Кривой Рог".

Отмечается, что девочка написала предсмертную записку, в которой попросила прощения у родителей за свой поступок и попращалась с ними. Произошла трагедия на улице Содружества, Саксаганского района города.

Улица Содружества на карте

О трагедии родители узнали от главы дома и сначала не поверили, ведь ребенок должен быть в это время на уроках. Друзья, выпрыгнувшей из окна девочки, сообщают, что причиной такого поступка могли быть проблемы дома — в частности, конфликт с мамой.

Полиция и скорая на месте трагедии

Дом, из окон которого выпала школьница

Окна 8 этажа дома

Также, по их словам, она готовилась к самоубийству заранее и планировала его. Друзьям девочка ссылалась на собственные проблемы, рассказывая о желании покончить с собой.

Ранее "Телеграф" писал, что в Зеленодольске Криворожского района Днепропетровской области нетрезвые подростки насмерть избили 18-летнего товарища, с которым пили алкогольные напитки. Все свои действия они снимали по телефону.