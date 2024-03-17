В Киеве студент выпал из окна общежития: что известно

Пока нет никакой информации о состоянии парня

В воскресенье, 17 марта, в Киеве из окна общежития Национального педагогического университета им. Драгоманова, возможно, выпал студент. По предварительной информации, это парень.

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы. Причина падения пока неизвестна, вероятно, попытка самоубийства.

Общежитий от этого университета в Киеве несколько, но в каком именно произошел трагический случай пока неизвестно. На фото, появившемся в сети, заметно, что на улице темная пора дня.

Общежития НПУ им. Драгоманова в Киеве

Парень выпал из окна общежития

Пока нет никакой информации о состоянии парня.

Напомним, в Броварском районе Киевской области в конце февраля произошла трагедия. В селе Рудня подросток покончил с собой. Мальчик повесился в недостроенном здании, подросток уроженец Сумщины. Его тело обнаружил местный житель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине наблюдается волна детских самоубийств. По словам психолога, родителям обязательно следует обратить внимание на определенные особенности в поведении подростка во избежание трагедии. Она также добавила, что это самый трудный возраст. И чем труднее обстоятельства жизни подростка, тем труднее будет это поведение и мысли о самоубийстве.