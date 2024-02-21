Девушка выпрыгнула из окна: в Житомире пенсионеров обвиняют в самоубийстве родной внучки

Девушке было 17 лет

В Житомире пенсионерам, которые опекались внучкой, объявили о подозрении в доведении ее до самоубийства. Трагедия произошла в августе 2023 года, девушка выпрыгнула с 5 этажа.

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура. На момент смерти девушке было 17 лет, она проживала вместе с дедушкой и бабушкой.

Известно, что из-за ненадлежащего исполнения обязанностей в 2010 году ее родителей лишили родительских прав. По данным прокуратуры, мать злоупотребляла алкоголем и позже скончалась.

"Погибшая – не единственный ребенок в семье. Старшая сестра уже совершеннолетняя, поэтому проживает отдельно. Был еще маленький ребенок, который тоже выпал из окна и погиб. Тогда установили, что это был несчастный случай", – отметила прокурор.

Она также отметила, что пожилые супруги плохо относились к внучке, ее постоянно унижали, требовали деньги, не снабжали одеждой и лекарствами.

"Ссоры часто звучали в этой семье, соседи подтвердили, что слышали крики из дома. Подозреваемые забирали у нее деньги и тратили их на собственные нужды, запрещали пользоваться бытовыми приборами в квартире. Неоднократно вызывали полицию", – сказала прокурор.

К стражам порядка обращалась девушка, ведь становилась свидетелем избиения дедушкой бабушки, она пыталась ее защитить.

По данным следствия, ребенок долгое время находился в нездоровой атмосфере, которая негативно повлияла на его эмоциональное состояние. Следователи предполагают, что девушка не выдержала унижений и скандалов в семье, поэтому совершила самоубийство.

Напомним, что трагедия произошла в августе прошлого года, девушка оставила предсмертную записку и выпрыгнула из окна пятого этажа. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводимое Житомирским райуправлением полиции. Если вина супругов будет доказана в суде, им грозит от семи до десяти лет лишения свободы по части третьей статьи 120 Уголовного кодекса Украины.

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