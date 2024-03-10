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В Кривом Роге обнаружили повешенным подростка, предварительно это самоубийство (фото)

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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В Кривом Роге обнаружили повешенным подростка, предварительно это самоубийство (фото)

Полиция выясняет детали

В воскресенье, 10 марта, в Кривом Роге обнаружили повешенным 16-летнего парня. Тело обнаружили в доме, где проживал школьник.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе полиции Кривого Рога, пишет "Общественное". Предварительно установлено, что подросток совершил самоубийство.

Отмечается, что тело подростка будет направлено на экспертизу, чтобы установить причину смерти. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

В свою очередь местное издание "СВОИ" сообщило, что подростка нашли повешенным дома на Гданцевке в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По словам соседей, семья парня была благополучной, а он хорошо учился.

На месте инцидента

Напомним, уроженца Черкасской области обнаружили повешенным на территории 36 отдельной бригады морской пехоты имени Белинского. Обстоятельства смерти служившего по контракту молодого сержанта выясняют правоохранительные органы.

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#Самоубийство #Кривой Рог #Школьник