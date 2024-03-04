Число пострадавших растет: новые подробности истории с избиением прохожих в Ивано-Франковске

Полицейские устанавливают других потерпевших

Полиция объявила подозрения двум молодым людям, которые нападали на прохожих в Ивано-Франковске. Еще двоих молодых людей проверяют на причастность к преступлениям.

Как сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области, в настоящее время досудебным расследованием установлено, что 16-летний подросток намеренно нанес удар в спину 80-летней жительнице Ивано-Франковска. Пенсионерка упала на землю, однако правонарушитель продолжил избивать прохожую, а затем распилил в лицо средство слезоточивого действия.

Полиция установила еще один факт противоправной деятельности молодых людей. Совместно с 18-летним приятелем, студентом первого курса одного из университетов, они нанесли телесные повреждения 35-летнему жителю Ивано-Франковска с применением металлического предмета и баллончика слезоточивого действия.

Обоим фигурантам следователи Ивано-Франковского РУП уже объявили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд вскоре изберет подозреваемым меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Полицейские устанавливают других потерпевших. В частности, уже установили еще двух жителей Ивано-Франковска, которые подтвердили избиение на ул. Сухомлинского. По этому факту полицейские также приступили к уголовному производству.

Напомним, в ряде социальных сетях были обнаружены ролики, на которых неизвестные молодые люди нападают на стариков. Также нападающие используют газовые баллончики. В местных пабликах сообщили, что это дело рук "банды скинхедов".

Правоохранители установили участников правонарушений. Хулиганов задержали. В полиции показали фото одного из нападавших. Ему 16 лет и он уже вместе с родителями дает показания в участке.