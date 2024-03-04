Кількість постраждалих зростає: нові подробиці історії з побиттям перехожих в Івано-Франківську

Поліцейські встановлюють інших потерпілих

Поліція оголосила підозри двом юнакам, які нападали на перехожих в Івано-Франківську. Ще двох молодиків перевіряють на причетність до злочинів.

Як повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області, наразі досудовим розслідуванням встановлено, що 16-річний підліток навмисно завдав удар в спину 80-річній мешканці Івано-Франківська. Пенсіонерка впала на землю, однак правопорушник продовжив бити перехожу, а згодом розпилив в обличчя засіб сльозогінної дії.

Поліція встановила ще один факт протиправної діяльності молодиків. Спільно з 18-річним приятелем, студентом першого курсу одного з університетів, вони завдали тілесних ушкоджень 35 – річному мешканцю Івано-Франківська, із застосуванням металевого предмета та балончику сльозогінної дії.

Обом фігурантам слідчі Івано-Франківського РУП уже оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере підозрюваним запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Поліцейські встановлюють інших потерпілих. Зокрема уже встановили ще двох мешканців Івано-Франківська, які підтвердили побиття на вул. Сухомлинського. За цим фактом поліцейські також розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, у низці соціальних мережах було виявлено ролики, на яких невідомі молодики нападають на людей похилого віку. Також нападники застосовують газові балончики. У місцевих пабліках повідомили, що це справа рук "банди скінхедів".

Правоохоронці встановили учасників правопорушень. Хуліганів затримали. У поліції показали фото одного з нападників. Йому 16 років і він вже разом з батьками дає показання у відділку.