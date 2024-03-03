Назвали себя "скинхедами" и избивали людей посреди улицы: полиция задержала группу преступников на Прикарпатье (видео)

Одному из нападавших 16 лет

В Ивано-Франковске полиция начала уголовное производство по неизвестным, которые нападают на улицы на одиноких людей и бьют их, а происходящее снимают на видео. Виновники совершенного преступления будут наказаны.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области. В ряде социальных сетях были обнаружены ролики, на которых неизвестные молодые люди нападают на стариков. О них используют газовые баллончики. По этому факту было возбуждено уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

"В рамках уголовного производства правоохранители проверяют изложенную в сети информацию об избиении рядовых людей, устанавливают пострадавших и всех причастных к хулиганским действиям. Следственные действия продолжаются", — сообщили в полиции.

На одном из таких видео можно увидеть, что неизвестные избивают и женщин. Сначала они повалили ее на землю ударом по спине, брызнули в лицо из баллончика, а потом стали бить ее ногами.

Видео преступных действий мы публиковать не будем, но по желанию можете просмотреть их на местных телеграмм-каналах по ссылке.

Правоохранители оперативно установили участников правонарушений и одну женщину потерпевшую. Хулиганы доставлены в местное управление полиции и дают признательные показания.

В полиции показали фото одного из нападавших. Ему 16 лет и он уже вместе с родителями дает показания в участке.

Нападающий на людей

Парень извинился за свои действия. Он говорит, что хотели завоевать популярность, а удары были имитированы.

Что интересно, в местных пабликах уверяют, что у одного из нападающих якобы родственники госслужащие.

На инцидент отреагировала и глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Она сообщила, что совместно с руководством правоохранительных органов области провели совещание, на котором обсудили ситуацию по недопущению в области таких проявлений в будущем. Такие поступки позорны и абсолютно недопустимы в нашем обществе. Виновники должны быть наказаны.

Ранее "Телеграф" писал, что на Харьковщине в Краснограде произошел похожий случай. Посреди дня трое парней в парке напали на 62-летнего мужчину. Он возвращался домой с местного рынка – там зарабатывал ремонтом велосипедов.

Нападающими оказались трое 15 и 16-летних подростков. Школьники сбили жертву с ног и набросились все втроем, избивали жестоко. А все происходящее снимали на видео. Потом убедились в том, что жертва умерла и скрылась.

Самый старший из них — 15-летний Ярослав, он же лидер группы. После задержания сказал, что считает себя участником движения скинхедов и имеет единомышленников в Киеве. Именно поэтому убийство снимали от начала до конца для подтверждения того, что оно на самом деле было.

Вдохновение и инструкции Ярослав получал через телеграмм-канал об убийствах и маньяках. А готовое видео отправил своему виртуальному "товарищу", который так же увлекается убийствами.