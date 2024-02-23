В центре Киева избили и обворовали военного: ударили кирпичом по голове (видео)

Нападающим грозит до 15 лет лишения свободы

В Киеве полиция задержала двух мужчин, напавших на военнослужащего ВСУ. От удара он потерял сознание, а злоумышленники обворовали его.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Потерпевший обратился в Шевченковское управление полиции и рассказал о разбойном нападении.

По его словам, двое мужчин подбежали к нему сзади и ударили кирпичом по голове, когда он шел по улице. Когда он пришел в себя, он заметил, что у него нет мобильного телефона, кошелька и золотого кольца.

Оперативники уголовного розыска совместно с аналитиками уголовного анализа установили лиц, причастных к нападению на потерпевшего. Ими оказались 44-летний харьковчанин и его 39-летний товарищ, житель Киева. Один из них был задержан у места происшествия, а другой – на левом берегу столицы.

Следователи Шевченковского управления полиции сообщили подозреваемым об обвинениях по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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