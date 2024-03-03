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Бьют прохожих и снимают это на видео: в одном из областных центров появилась "банда скинхедов"

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Во время некоторых нападений преступники применяли газовые баллончики Новость обновлена 03 марта 2024, 17:56
Во время некоторых нападений преступники применяли газовые баллончики. Фото Коллаж "Телеграф"

Правоохранительные органы устанавливают потерпевших и всех причастных к хулиганским действиям

В Ивано-Франковске появилась "банда" агрессивно настроенной молодежи, которая совершает нападения на прохожих. Так называемые скинхеды нападают неожиданно, бьют людей и снимают процесс на видео, после чего выкладывают снятое в закрытых каналах.

Об этом сообщает франковский паблик новостей в своем Telegram. Видео с избиением пожилой женщины администраторам канала прислали подписчики.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и насилия.

Вместе с тем, администраторы другого Telegram-канала отмечают, что якобы получили информацию об одном из участников группировки. Пишут, что молодой человек неоднократно бросался с ножом на прохожих в Ивано-Франковске и "имеет проблемы с головой". Сообщается также, что "отец его прикрывает, потому что работает в правоохранительных органах". Так это или нет, проверить невозможно.

Представители Нацполиции в Ивано-Франковске уже отреагировали на инциденты. Отмечается, что видео были обнаружены во время мониторинга социальных сетей.

"Полицейские обнаружили видео, на котором неизвестные лица совершают противоправные действия к жителям Ивано-Франковска, в частности пожилые люди. На видео правонарушители наносили случайным прохожим телесные повреждения, а также применяли газовые баллончики. За помощью к правоохранителям никто не обращался, никаких обращений к полицейским также не поступало", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что, по факту обнаруженных видео, полиция Прикарпатья сразу начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках уголовного производства правоохранители проверяют изложенную в сети информацию об избиении рядовых людей, устанавливают пострадавших и всех причастных к хулиганским действиям. Следственные действия продолжаются", — сообщают на сайте Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Полицейские обращаются к местным жителям с просьбой, поделиться любой известной информацией об указанных и аналогичных правонарушениях или о лицах, совершающих противоправные действия.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в одном из лицеев в Прикарпатье "затравили" сына военного. Дети издевались над мальчиком из-за того, что он играет на скрипке.