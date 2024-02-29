Гордились убийством и снимали на видео: в Харьковской области подростки забили насмерть дедушку

Объяснение этого зверского поступка шокируют

В Харьковской области в Краснограде посреди дня трое парней в парке напали на 62-летнего мужчину. Он возвращался домой с местного рынка – там зарабатывал ремонтом велосипедов.

Нападавшими оказались три 15 и 16-летних подростков. Об этом сообщает полиция.

Школьники сбили жертву с ног и набросились все втроем, избивали жестоко. А все происходящее снимали на видео. Потом убедились в том, что жертва умерла и скрылись.

Подростки на Харьковщине убили пожилого мужчину. Фото — Национальная полиция

"Самый старший среди них — 15-летний Ярослав, он же лидер группы. После задержания сказал, что считает себя участником движения скинхедов и имеет единомышленников в Киеве. Именно поэтому убийство снимали от начала до конца — для подтверждения того, что оно было на самом деле.

Вдохновение и инструкции Ярослав получал через телеграмм-канал об убийствах и маньяках. А готовое видео отправило своему виртуальному "товарищу", который так же увлекается убийствами ", — говорится в сообщении.

Забили мужчину до смерти и сняли видео. Фото — crimezone.in.ua

Эти записи следователи обнаружили в телефонах у школьников. Теперь они говорят, что якобы не хотели убивать, а только избить.

Впрочем, на обнаруженном видео ребята совсем не удивляются и не пугаются, когда понимают, что мужчина уже не дышит, а наоборот шутят о крематории.

Мать самого старшего убийцы воспитывает сына сама, при этом ведет асоциальный образ жизни. Родители двух других ребят не хотят верить в то, что их дети могли такое сделать.

Благодаря следственной и оперативной работе маленьких садистов удалось обнаружить и задержать. Злоумышленникам сообщили о подозрении по п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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