На Днепропетровщине пьяные подростки избили друга, снимая на видео, и бросили его умирать: детали

Правоохранительные органы установили всех причастных к этому преступлению

В Зеленодольске Криворожского района Днепропетровской области нетрезвые подростки до смерти избили 18-летнего товарища, с которым выпивали алкоголь. Все свои действия они снимали на телефон.

Когда их товарищ потерял сознание, подростки попросту ушли и оставили его. До утра парень не дожил, сообщает ресурс "Свои. Кривой Рог" со ссылкой на собственные источники.

Четверо парней в возрасте от 16 до 18 лет устроили вечеринку в квартире. Они вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора. 18-летнего парня начали избивать, а все издевательства снимали на видео.

Когда он потерял сознание, его знакомые перенесли бесчувственное тело на кровать и ушли из квартиры. Они не оказали ему помощь, не вызвали "скорую". До утра парень, которому в феврале должно было исполниться 19 лет, не дожил.

Правоохранительные органы уже установили причастных к убийству. Пока никакой официальной информации от полиции нет.

Ранее "Телеграф" писал о похожем случае в Тернополе. Там подростки напали на своего старшего товарища, у которого была инвалидность. Его избили, а тело вынесли на мороз. Всю ночь мужчина лежал на улице, пока его не обнаружили.