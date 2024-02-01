Выбросили двух детей с 15 этажа: в Китае жестко наказали любовников за преступление

Двухлетняя девочка и годовалый мальчик мешали паре жить

В среду, 31 января 2024 года, Верховный народный суд Китая признал виновными в двойном убийстве Чжан Бо и его избранницу Е Ченчэн. Несмотря на то, что именно мужчина выбросил своих биологических детей из окна 15 этажа, их признали виновными в одинаковой степени и казнили.

После приговора суда им ввели смертельные инъекции, но перед этим позволили в последний раз пообщаться со своими родственниками. Об этом информирует агентство Синьхуа.

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Подробности дела

Согласно материалам дела, Чжан Бо начал встречаться с Е Ченчэн еще когда был женат на матери своих детей. Мужчина решил уйти к любовнице. Ему удалось договориться с женой об опеке над детьми. Мальчик будет воспитываться в семье отца до 6 лет, а девочка останется с матерью.

Любовницу этот расклад не устроил. Она начала подстрекать своего избранника, чтобы тот избавился от детей. Женщина шантажировала расставанием.

Поддавшись на ее уговоры, в ноябре 2021 года мужчина выбросил сына и дочь из окна 15 этажа. Пара пыталась инсценировать несчастный случай, но была разоблачена.

Смертная казнь в Китае

В Китайской Народной Республике смертная казнь узаконена как строжайшая мера наказания за преступления. Предполагается, что к ней прибегают чаще, чем в других странах, хотя официальная статистика недоступна.

Смертную казнь применяют при совершении таких преступлениях как убийства, коррупция и незаконный оборот наркотиков. Суд может дать отсрочку в два года, как это было и в случае Чжан Бо и Е Ченчэн.

В Китае ранее смертельный приговор был в виде расстрела. Сейчас такой вид наказания используют для некоторых наркоторговцев и убийц. В большинстве случаев для лишения жизни используют инъекции.

Ранее "Телеграф" сообщал о смертной казни в Иране, где лишили жизни четырех человек по обвинению в шпионаже. По официальной версии, они были причастны к разведке Израиля.