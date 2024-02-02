Убийство 11-летней девочки в Днепре: суд решил, что делать с подозреваемым

Обвиняемый в убийстве малолетней девочки будет ждать суда под стражей

Сегодня, 2 февраля, по ходатайству Левобережной окружной прокуратуры города Днепра подозреваемому в умышленном убийстве 11-летней девочки избрана мера пресечения. Он взят под стражу без определения размера залога сроком на 60 суток. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Напомним, в пригороде Днепра, Приднепровске, обнаружили тело 11-летней девочки. По предварительной информации, это Мария Биланова, которая ушла из дома в Самарском районе Днепра 29 января и с тех пор связи с ней не было. Для поиска вероятных преступников была привлечена криминальная полиция, мобильная криминалистическая лаборатория и кинологи с собаками.

Уже 1 февраля убийцу 11-летнюю девочку нашли. Его задержала полиция, а также изъяла орудие преступления. Также правоохранителям удалось установить обстоятельства убийства.

Отмечается, что в воскресенье 28 января девочка пошла к подруге, а во вторник 30 января, когда связь с ней была потеряна, мать обратилась в полицию. Сотрудники полиции приступили к поискам пропавшего ребенка, общались с друзьями и знакомыми, проверяли общественные места.

После тщательного осмотра происшествия и выяснения всех обстоятельств преступления полиция установила, что к умышленному убийству причастен 23-летний мужчина. По данным следствия, вечером 29 января 2024 года на одной из улиц г.Днепра во время словесного конфликта подозреваемый нанес многочисленные удары ножом в разные части тела 11-летней девочке. От полученных травм ребенок скончался.

Позже стало известно имя 23-летнего парня, зарезавшего 11-летнюю Марию Биланову в Приднепровске. Его зовут Александр, но больше известен в опасных компаниях по прозвищу "Кот".

Мать злоумышленника заявила, что ничего не знала о преступлении сына, и сейчас ее семья опозорена на весь город.

23-летний житель Днепра не в первый раз попадает в поле зрения полиции. По словам товарищей, он любит "легкие деньги", поэтому часто воровал. Саша по кличке "Кот" неоднократно был замечен в сомнительных компаниях, где употребляли алкоголь и наркотические вещества. Такой разгульный образ жизни он начал вести, когда отец ушел из семьи. Кроме него, у матери есть еще два младших сына.

Задержанный злоумышленник — Фото xydnepr

Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины и предъявлен обвинения в умышленном убийстве. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Также в сети пишут, что девочка была из неблагополучной семьи и часто имела конфликты с отцом и братом, которые тоже ее избивали. В семье пьянствовали.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 23 января 2024 года на свободу вышли воры в законе Сергей Олейник ("Умка" или "Умка Днепровский") и Лаша Джачвлиани ("Лаша Сван" или "Лаша Очамчирский"). Они покинули ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4" из-за истечения срока содержания под стражей.