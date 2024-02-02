За цвет волос? Парня избили на глазах толпы прямо в метро Киева (видео)

Пассажирам кое-как удалось разнять драку

В киевском метро мужчина в спортивной форме избил парня с рыжими волосами. В сети утверждают, что причиной конфликта стал именно нестандартный внешний вид потерпевшего.

Видео драки делятся в столичных Telegram-каналах. К слову, произошла она прямо в вагоне метро на глазах десятка пассажиров.

Драка произошла в поезде на синей ветке киевской подземки. Как утверждают в сети, так называемый "офник" избил "неформала" за его внешний вид, а именно волосы оранжевого цвета. Нападавший несколько раз ударил парня кулаком в лицо и тот упал на сидение, но это не остановило хулигана, и он продолжил наносить удары. Нападавшего не смутило, что в вагоне метро находятся другие пассажиры, которые кричали и просили его прекратить драку.

Одной женщине удалось схватить нападавшего за рукав, а другой пассажир помог его удержать и оттащить от пострадавшего. На данный момент неизвестно, была ли вызвана на место происшествия полиция, в каком состоянии находится пострадавший и понесет ли ответственность нападавший.

Отметим, что "офник" — это жаргонное или сленговое слово, которое означает околофутбольного фаната. Как правило, это молодые люди в спортивной одежде, которые сами провоцируют драки из-за того, что придираются к людям из-за их одежды. Они отличаются особой агрессией к остальным членам общества.

Неформалы же — представители различных молодежных субкультур. Как правило, в толпе они выделяются неординарным внешним видом: одеждой, макияжем, цветом волос или прической.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепре мужчина избил водителя и угнал авто. Но далеко уехать вор не сумел и попался в руки полиции.