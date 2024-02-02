В Ровенской области произошло смертельное ДТП: есть погибшие и раненые (ФОТО)
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Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП
Сегодня, 2 февраля, в Ровенской области в селе Михалин столкнулись грузовик и микроавтобус. Погибли три человека.
Авария произошла с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика DAF. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Чрезвычайщики деблокировали из изуродованных транспортных средств 3 погибших и 2 травмированных граждан. Пострадавших госпитализировали в медучреждение.
Пресофицер полиции в Ровенской области Юлия Дудник подтвердила гибель людей. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливают обстоятельства ДТП.
Кроме того, на место происшествия выехали и работники Научно-исследовательского экспертно криминалистического центра МВД.
Напомним, в городе Сарны Ровенской области открыли движение по важному мосту, который находится на трассе Киев-Ковель-Ягодин (так называемая "варшавка"). Мост через реку Случь закрыли на капитальный ремонт еще летом прошлого года, что вызвало неудобства для водителей и необходимость набрасывать лишние километры в объезд.