Убийство 15-летней девочки в Одесской области: полиция задержала подозреваемого и рассказала подробности

За преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы

Полиция задержала 16-летнего парня, который подозревается в убийстве 15-летней Мишель Пьявчик. Вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения решается.

По факту убийства несовершеннолетней девочки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство". Если парня признают виновным, то ему грозит срок до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Что известно об убийстве Мишель Пьявчик

По версии следствия, девочка познакомилась со своим убийцей незадолго до смерти. Преступление произошло в здании бывшего весового комплекса. Подозреваемый нанес девочке ранения, несовместимые с жизнью.

Парень не сообщил о совершении преступления, напротив, он попытался его скрыть. Тело девочки он забросал хламом. Его обнаружили лишь на четвертый день поисков.

Полицейские провели обыски на месте преступления

У подозреваемого также взяли на анализ биологические следы. Результаты мобильной лаборатории подтвердили причастность задержанного парня к совершению этого преступления.

Некоторые найденные вещи отправили на экспертизу

Официальную причину смерти Мишель Пьявчик установят после проведения судебно-медицинской экспертизы. С места преступления были изъяты предполагаемые доказательства. Их направят на экспертизу.

Вопрос о сообщении подозрения пока решается. Также в ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Следствие продолжается под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Девочку искали 4 дня, хотя пропала она намного раньше

Мишель Пьявчик ушла из дома еще 21 января 2024 года. С тех пор она не появлялась и не выходила на связь, но родные не сразу обратились за помощью.

Бабушка позвонила в правоохранительные органы только 30 января. Тогда же и начали поиски. К сожалению, живой девочку не нашли. Ее тело обнаружили 2 февраля в заброшенной постройке.

Ранее "Телеграф" писал об убийстве 11-летней девочки в Приднепровске. Ее лишил жизни знакомый. Полицейские задержали 23-летнего мужчину. Выяснилось, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.