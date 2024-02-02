"Встретимся в раю": во Львове молодой парень сбросился с 15 этажа и выжил (фото и видео)

С травмами пострадавшего забрали в больницу

Во Львове с 15 этажа многоквартирного дома сбросился 21-летний парень. К счастью, ему удалось выжить. Пострадавшего с травмами забрала скорая.

Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает издание Zaxid.net, ссылаясь на данные полиции Львовской области. Отмечается, что инцидент произошел по адресу проспект Черновола, 16.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что это случилось в ЖК "Авалон". Правоохранители установили, что парень выпал с балкона на 15 этаже этого дома. При этом он не проживал в этой высотке.

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К счастью, парень остался жив. Он упал на крышу припаркованного автомобиля, что, вероятно, смягчило удар. Медики госпитализировали его с травмами. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно.

Стоит добавить, что за час до случившегося он делал прощальные посты в своем Instagram. В них указано, что некоторое время он лечился от депрессии, но ему не стало легче.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 30 января во Львове из окна квартиры на 9-ом этаже выпала 19-летняя девушка. В состоянии комы медики забрали ее в больницу.