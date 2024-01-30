"Поздравил" с Днем рождения: на Львовщине мужчина убил сожительницу на ее праздник (фото)
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Жертва скончалась на месте
Во Львовской области полицейские задержали убийцу. Он зарезал свою сожительницу прямо во время застолья на её дне рождении.
Об этом сообщает пресс-служба полиции. По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 30 января в городе Дрогобыч.
Стражам порядка поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Грушевского было обнаружено бездыханное тело женщины. Прибыв на место событий полицейские установили, что накануне вечером, во время празднования дня рождения 65-летней местной жительницы, между ней и ее 58-летним сожителем возник внезапный конфликт, во время которого он нанес ей три удара ножом в грудь. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.
В настоящий момент подозреваемый уже задержан. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Донецкой области нашли убитыми 2 полицейских и 2 гражданских женщин.