"Поздравил" с Днем рождения: на Львовщине мужчина убил сожительницу на ее праздник (фото)

Жертва скончалась на месте

Во Львовской области полицейские задержали убийцу. Он зарезал свою сожительницу прямо во время застолья на её дне рождении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 30 января в городе Дрогобыч.

Стражам порядка поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Грушевского было обнаружено бездыханное тело женщины. Прибыв на место событий полицейские установили, что накануне вечером, во время празднования дня рождения 65-летней местной жительницы, между ней и ее 58-летним сожителем возник внезапный конфликт, во время которого он нанес ей три удара ножом в грудь. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.

В настоящий момент подозреваемый уже задержан. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Донецкой области нашли убитыми 2 полицейских и 2 гражданских женщин.