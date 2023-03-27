Пытал утюгом, а затем задушил: под Тернополем мужчина из-за ревности убил жену

На суде убийца утверждал, что жену убили в другом месте, а тело подбросили ему в дом

В Тернопольской области, где раньше мужчина насиловал родную мать, на днях коллегия судей апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу обвиняемого Василия С. на приговор Збаражского районного суда от 1 декабря 2022 года.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

Дело в том, что судом первой инстанции было установлено, что 26 апреля 2021 между указанным мужчиной и его женой возник бытовой конфликт, во время которого обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по причине ревности решил причинить смерть жене Ольге С.

Реализуя свое преступное намерение, Василий С. нанес женщине многочисленные удары кулаками по голове и телу, причинив потерпевшей легкие и средней тяжести телесные повреждения. После этого мужчина, преодолев сопротивление жены, начал раскаленным утюгом прижигать женщине открытые участки тела, лица и шеи, вызвав термические ожоги ІІ-ІІІ степеней общей площадью 15%. Затем он закрыл жене нос и рот, от чего она скончалась.

Приговором Збаражского районного суда от 1 декабря 2022 года 55-летний Василий С. был признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Не согласившись с решением суда, обвиняемый подал апелляционную жалобу, в которой просил приговор суда отменить и закрыть уголовное производство в связи с недоказанностью его вины. Он утверждал, что судом допущена неполнота судебного разбирательства и должным образом не проверена его версия события, а именно, что жену убили в другом месте, а тело подбросили ему домой. И что факт их совместного проживания не является доказательством того, что преступление совершено преступления именно им.

В судебном заседании Тернопольского апелляционного суда коллегия судей, подробно проверив материалы уголовного производства и проанализировав доводы апелляционных жалоб, пришла к выводу, что суд первой инстанции вынес законное, обоснованное и мотивированное решение, и оснований для его отмены нет.

Хотя обвиняемый своей вины не признал, его виновность была подтверждена показаниями сына, дочери и соседей, которые рассказали о постоянных конфликтах между супругами и злоупотреблении ими спиртным. Под действием алкоголя Василий С. неоднократно избивал жену и детей, угрожал Ольге С. убить или зарезать ее, а однажды гонялся за ней с утюгом. Вечером перед убийством сын, живший неподалеку, слышал, как отец кричал матери: "Иди в дом, или я тебя убью".

Согласилась коллегия судей и с определенными Василию С. видом и мерой наказания. Так, местным судом правильно учтено, что обвиняемый совершил особо тяжкое преступление (по квалификации ст. 12 УК Украины), приняв во внимание то, что ранее не были судим, и жалоб от других людей на него не было. Назначенное обвиняемому наказание суди посчитали необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

Учитывая приведенное, коллегия судей Тернопольского апелляционного суда апелляционную жалобу обвиняемого Василия С. оставила без удовлетворения, а приговор Збаражского районного суда от 1 декабря 2022 — без изменений.

Ранее сообщалось о другом жутком событии, которое произошло в Хмельницком: муж убил жену, спрятал тело в мешок и неделю держал его дома.