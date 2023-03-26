Убил жену, спрятал тело в мешок и неделю держал его дома: в Хмельницком прозошла жуткая история

Свой поступок убийца объяснил тем, что уже находился в условном наказании и боялся реального заключения.

В Хмельницкой области, где недавно суд вынес решение по делу педагога-убийцы, случилось еще одно ужасное событие: мужчина лишил жизни свою сожительницу и в течение недели держал ее тело в квартире.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

"В квартире подозреваемого правоохранители обнаружили мешок, в котором находилось тело его сожительницы с многочисленными телесными повреждениями. По выводам эксперта, погибла женщина примерно неделю назад", — отметили в ведомстве.

Как выяснили правоохранители, во время совместного употребления спиртного и наркотиков между сожителями возникла ссора, во время которой задержанный сильно избил потерпевшую. А когда увидел, что она умерла, спрятал тело в мешок и плотно замотал скотчем.

Больше недели мужчина скрывал преступление. Свой поступок объяснил тем, что уже находился на условном нанесении телесных повреждений и боялся реального заключения.

Признаться правоохранителям подозреваемого уговорил его отец, который первым узнал о случившемся.

В результате злоумышленника приговорили к 10 годам заключения.

Ранее сообщалось о не менее страшном событии в Киевской области, где женщина отравила таллием своего бывшего любовника, а также еще четырех человек.