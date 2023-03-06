Педагог стала убийцей: под Хмельницким воспитательница детсада лишила жизни любовницу мужа
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 4895
Соперницей женщины оказалась учительница местной школы
В Хмельницкой области, где осенью парень задушил девушку, пытаясь завязать с ней знакомство, суд вынес решение по делу об убийстве женщины, которое произошло несколько лет назад.
О деталях происшествия рассказывает издание для украинцев в Польше.
Отмечается, что в одном из населенных пунктов Шепетовского района воспитательница детского сада, узнав, что ее муж находится у любовницы, учительницы местной школы, вместе с зятем подъехали к дому соперницы и устроили над ней расправу.
Педагог била хозяйку металлическим совком, а зять толкнул ее с такой силой, что женщина ударилась о стену, оставив на ней следы крови.
Совершив злодеяние, педагог с зятем уехали, а их жертва через час скончалась. Ее тело пролежало в доме два дня, пока его случайно не обнаружили соседи.
Они вызвали полицию и медиков, которые констатировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму в виде перелома правой височной кости со сжатием и смещением вещества головного мозга и тотальным кровоизлиянием.
Во время слушаний по делу в суде обвиняемая рассказала, что вечером к ней позвонила кума и сообщила, что в очередной раз видела ее мужа у любовницы. Педагог знала, что муж в течение трех лет изменял ей с учительницей местной школы. Каждая встреча любовников заканчивалась скандалами и семейными "разборками".
Женщина утверждала, что была вынуждена терпеть походы мужа "налево", так как не хотела потерять права на дом, в строительстве которого принимала участие.
В тот трагический день, услышав об очередной встрече мужа с любовницей, она якобы решила "поговорить" с ней и отправилась с зятем к дому соперницы. Но та решила уклониться от неприятных разговоров и заперлась в сарае.
Когда прибывшие люди попытались вывести женщину для "разговора", началась потасовка, во время которой потерпевшей нанесли побои, не совместимые с жизнью.
Во время слушаний в суде педагог и ее зять пытались свалить вину друг на друга, но в итоге судьи приняли решение лишить их обоих свободы на 8 лет и 6 месяцев, а также взыскать с каждого по 200 тысяч гривен морального ущерба в пользу родственников погибшей.
Ранее сообщалось о жесктоком убийстве под Ровно, где парень до смерти забил молотком 17-летнюю девушку.