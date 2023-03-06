Педагог стала убийцей: под Хмельницким воспитательница детсада лишила жизни любовницу мужа

Соперницей женщины оказалась учительница местной школы

В Хмельницкой области, где осенью парень задушил девушку, пытаясь завязать с ней знакомство, суд вынес решение по делу об убийстве женщины, которое произошло несколько лет назад.

О деталях происшествия рассказывает издание для украинцев в Польше.

Отмечается, что в одном из населенных пунктов Шепетовского района воспитательница детского сада, узнав, что ее муж находится у любовницы, учительницы местной школы, вместе с зятем подъехали к дому соперницы и устроили над ней расправу.

Педагог била хозяйку металлическим совком, а зять толкнул ее с такой силой, что женщина ударилась о стену, оставив на ней следы крови.

Совершив злодеяние, педагог с зятем уехали, а их жертва через час скончалась. Ее тело пролежало в доме два дня, пока его случайно не обнаружили соседи.

Они вызвали полицию и медиков, которые констатировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму в виде перелома правой височной кости со сжатием и смещением вещества головного мозга и тотальным кровоизлиянием.

Во время слушаний по делу в суде обвиняемая рассказала, что вечером к ней позвонила кума и сообщила, что в очередной раз видела ее мужа у любовницы. Педагог знала, что муж в течение трех лет изменял ей с учительницей местной школы. Каждая встреча любовников заканчивалась скандалами и семейными "разборками".

Женщина утверждала, что была вынуждена терпеть походы мужа "налево", так как не хотела потерять права на дом, в строительстве которого принимала участие.

В тот трагический день, услышав об очередной встрече мужа с любовницей, она якобы решила "поговорить" с ней и отправилась с зятем к дому соперницы. Но та решила уклониться от неприятных разговоров и заперлась в сарае.

Когда прибывшие люди попытались вывести женщину для "разговора", началась потасовка, во время которой потерпевшей нанесли побои, не совместимые с жизнью.

Во время слушаний в суде педагог и ее зять пытались свалить вину друг на друга, но в итоге судьи приняли решение лишить их обоих свободы на 8 лет и 6 месяцев, а также взыскать с каждого по 200 тысяч гривен морального ущерба в пользу родственников погибшей.

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